Natxo González: «Como me sinto? F...»

O momento levou a uma gargalhada geral. Durante a conferência de imprensa, após o empate na receção ao Santa Clara (0-0), o técnico espanhol do Tondela, Natxo Gonzaléz, foi convidado a dizer como se sente após ver a sua equipa falhar dois penáltis. A resposta foi pronta. "Como me sinto? F…".





Rapidamente percebeu que tinha cometido um erro de quem está agora a aprender português, explicando-se de seguida, com a ajuda do diretor de comunicação do clube Francisco Favinha. "Não era nada disto que queria dizer. Perdoem-me. É o que dá estarem-me a ensinar palavras em português. Estou chateado, isso sim", sublinhou. A conferência prosseguiu, com o treinador espanhol a medir, muito mais, cada palavra que dizia…