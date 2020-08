Natxo González deixa comando do Tondela

É oficial! Natxo González não vai ser o treinador do Tondela na próxima temporada. O clube beirão emitiu um comunicado onde dá conta da rescisão do vínculo que era válido até ao fim da época 2020/21.





"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Natxo González para a cessação do contrato que ligava ambas as partes", lê-se."Natxo González fica para a história do nosso clube ao ter alcançado a melhor primeira volta de sempre dos auriverdes na 1ª Liga e alcançando também mais uma manutenção no principal escalão do futebol nacional num contexto diferente de todas as anteriores devido à pandemia da Covid-19", acrescenta ainda a nota oficial dos beirões.