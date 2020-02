Natxo González: «Derrota foi demasiado cruel»

Natxo González, treinador do Tondela, falou num "duro golpe" sofrido pela sua equipa ao perder em casa diante do Rio Ave, por 2-1.





"É duro. Mais duro é assimilar a derrota de hoje, acho que foi demasiado cruel. Por isso, o Rio Ave tem 36 pontos e nós 24. Em momentos muito pontuais foram decisivos, nas duas, três vezes que atiraram à nossa baliza. Estivemos bem com bola, pressionámos alto, que era o que queríamos, mas sofremos. Criámos ocasiões [de golo] e também estivemos muito melhor, numa partida totalmente controlada, mas com essa falta de concretização nos últimos metros, que é um mal que temos. Conseguimos empatar e depois sofremos um golpe duro", começou por dizer o técnico."Tenho a sensação que merecíamos mais e não podemos permitir que nos escapem os três pontos desta maneira, nos últimos minutos, mas o jogador dentro do campo toma decisões, adquire um compromisso, uma responsabilidade e há coisas que me escapam das mãos", concluiu.