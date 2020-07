Natxo González e a ameaça do Aves: «É surrealista e deixa a desejar ao futebol português»

A posição tomada pelo Aves no decorrer da passada semana caiu mal no seio do futebol português e, particularmente, em Tondela, uma das equipas que lutam pela permanência lado a lado com o Portimonense e o V. Setúbal.





Ora, este domingo, Natxo González não escondeu o incómodo pela ameaça da formação avense de faltar ao jogo em Portimão. Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga, o técnico beirão deixou críticas à postura adotada, a qual considerou ser "surrealista"."O conflito de Portimonense – Aves é surrealista. No futebol profissional, acontecerem estas coisas é incrível. Na primeira liga de Portugal aconteça isto. É um problema mais, mas a SAD já fez um comunicado a manifestar o que pensamos. Não podemos fazer nada. Deixa muito a desejar ao futebol português. É surrealista, nunca ninguém pensa que estas coisas podem acontecer", apontou o técnico.