Natxo González e a possível saída de Cláudio Ramos para o FC Porto: «Nesta altura não é bom»

A possível saída de Cláudio Ramos do Tondela para o FC Porto foi abordada por Natxo González, este domingo, na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga. O técnico não escondeu que, a ser verdade, este será um bom passo para o guardião, mas lamentou a fase em que os rumores surgiram, numa altura em que a equipa luta pela permanência.





"Se é verdade, que não sei, alegro-me por ele, mas no momento em que estamos tudo isto não é bom. A saída de Sampaio para o futebol francês, a saída do Cláudio... Estamos no nosso direito de planificar o futuro, mas a jogar pela vida como estamos temos que tentar esquecer-nos do passado e do futuro. Estes sete dias temos que viver no presente, por cima de situações individuais do passado e do futuro. Se não estivermos concentrados no mais importante, a manutenção com o Todnela. É difícil, mas é normal, porque por esta altura as pessoas vão planificando o seu futuro", apontou o técnico.