Natxo González: «É um prémio pelo trabalho»

Natxo González era um treinador satisfeito no final do jogo com o Aves, que acabou com vitória do Tondela por 2-0, e não esqueceu quem ficou em casa.





"Estou satisfeito, o objetivo era ter o melhor nível possível neste novo campeonato de 10 jogos. Conseguimos 4 pontos em 6 e não sofremos golos. É um prémio para o trabalho dos jogadores nestas cinco semanas", referiu."Sem adeptos não há futebol. Gostávamos que pudessem desfrutar desta vitória aqui, mas devem estar a desfrutar em casa", concluiu.