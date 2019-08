Natxo González: «É um resultado agridoce»

Natxo González ficou satisfeito com a exibição que o Tondela realizou no Bonfim, frente ao V. Setúbal. Apesar do, resultado que o treinador espanhol considera "agridoce", o técnico ficou satisfeito com a imagem que os seus jogadores deixaram."Melhorámos em relação ao último jogo [derrota 1-0 com Penafiel na Taça da Liga]. Vimos o que fizemos mal antes e corrigimos. Fomos muito objetivos e autocríticos na análise. Sabíamos que tínhamos coisas a melhorar. Hoje foi um bom dia para fazê-lo. Estou muito feliz porque vi uma equipa com identidade, posse de bola e que sabe o que quer.[Positivo] A personalidade e segurança que mostrámos em campo. Tivemos alma e atitude com a bola e no que fizemos. Fomos melhores no primeiro tempo, no segundo tivemos cansaço físico. Foi pena não termos concretizado uma das três possibilidades que tivemos. É um resultado agridoce. Queríamos mais.Tenho a sensação que tivemos o controlo da partida, com e sem posse de bola. Nas bolas paradas tivemos alguns problemas. Jogar fora de casa e empatar deixa-nos satisfeitos.[Imagem da I Liga] É futebol, como em Espanha. São 11 contra 11. É difícil ganhar como em todos os países. E estou feliz e ficaria mais se tivéssemos conseguido os três pontos", disse.