Natxo González: «Era importante darmos uma resposta»

O Tondela venceu (0-1) na deslocação ao terreno do Prtimonense, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, graças a um golo de Phelipe Sampaio aos 11 minutos do encontro.





No final do encontro, Natxo González afirmou que "era importante" a equipa "dar uma resposta", depois de cinco jogos consecutivos sem vencer para o campeonato, elogiando o trabalho defensivo desempenhado pela sua equipa no duelo com a formação algarvia."Depois de cinco jornadas sem ganhar era importante darmos uma resposta. Fizemos um grande trabalho defensivo e conseguimos somar os três pontos, muito importantes. A partir deste momento, começamos todos [equipas] a sentir a necessidade de somar pontos para sair dos lugares de baixo, mas nós vamos ter que ter essa necessidade todas as semanas", apontou o técnico tondelense."Hoje conseguimos ultrapassar alguns dos problemas defensivos que vínhamos a ter e fizemos um resultado positivo", concluiu.