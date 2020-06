Natxo González: «Esta paragem foi um travão para nós»

Natxo González, treinador do Tondela, considera que todas as equipas "partem do zero" para as derradeiras 10 jornadas da Liga NOS, tendo em conta que "nenhuma está no máximo das suas capacidades". Ainda assim, o técnico espanhol não deixou de admitir que a interrupção da Liga devido à pandemia foi "um travão" para os beirões, que já estavam a preparar a abordagem à reta final da época, com o objetivo da permanência em mente.





González lamentou ainda o facto de os jogos não terem público, algo que não gosta nem entende, todavia considera que todas as equipas "terão de se adaptar o mais rápido possível". "Não podemos esperar 8 ou 9 jogos para estar em forma", alertou, numa antevisão à jornada realizada através de videoconferência."Paragem creio que não beneficia ninguém, ainda mais por uma situação como a pandemia. Não sei como medir, se beneficia mais alguém ou outro, creio que a ninguém. É uma nova etapa, é um novo campeonato, a dez jornadas apenas, todos começamos do zero e vamos a ver como sai esta nova experiência. A volta ao futebol, primeiro creio que é importante, o país e o mundo têm de ir reagindo novamente e por isso é importante qualquer trabalho e sector começar a funcionar novamente para que o impacto económico seja o menor possível.""O futebol sem público não entendo, não o percebo com bancadas vazias. É uma situação a que nos teremos de adaptar, mudaram muitas coisas na nossa vida e temos de nos adaptar. Não gosto, não acredito no futebol sem público, mas temos de nos adaptar.""Creio que todas as equipas não estão, agora, no máximo das capacidades. Vai haver a capacidade física que é o que nos preocupa. A nível tático e técnico é mais fácil adaptar, mas a capacidade física é o que mais nos preocupa. Creio que haverá muito risco de lesões. Era a favor das 5 substituições, porque creio que é importante pela integridade física do jogador. Podemos discutir se favorece grandes ou pequenos, mas eu olho apenas para a integridade física dos jogadores e saúde. Nestes momentos, com condição física que temos e nova regulamentação, novas normas, o calor que virá nestes meses, há que gerir muito bem a questão física. Os aspetos físico e emocional serão determinantes.""Devia ter havido jogos, mas numa situação normal. Como estamos a viver uma situação anormal, tudo é anormal. Portanto, temos de nos adaptar. Não gostamos, mas temos de nos adaptar. Vamos ver a resposta que daremos todos a esta nova normalidade.""Creio que no início dizia que tudo tinha de regressar, não só o futebol. Ontem abriram teatro, cinema, shoppings… Creio que a todos nós, cidadãos, interessa recomeçar a mover isto e a trabalhar para que efeitos económicos sejam os menores possível. No futebol também. É imprescindível. A partir daí, não gosto de futebol sem adeptos. Nuna o tinha vivido e daqui a umas semanas já terei vivido e continuarei sem entender. Temos de nos adaptar, às regras, à máscara, aos números limitados no autocarro, cuidados nos hóteis. É uma nova vida e temos de nos adaptar. O regresso do futebol é bom, sobretudo porque precisamos que o país volte à normalidade o mais rápido possível, ou ao mais perto da normalidade que existia.""A mim me prejudica, se recordares na semana do Boavista eu dizia que estamos a preparar a equipa para as últimas jornadas estar bem a nível físico, porque é o momento mais importante da época. Para nós, foi um travão esta paragem. Não nos favorece, agora tudo muda. Agora tens de fazer pré-época em menos tempo, mas não é uma pré-época para competir 37 ou 35 jogos, mas sim para 10 jogos com os quais a condição física tens de trabalhar de outra forma. Tens de estar bem já no 1.º jogo, não pode esperar 8 ou 9 jogos para ganhar forma. Creio que nos prejudicou a nossa preparação para a reta final."