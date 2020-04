Natxo González: «Este ano o meu coração tem descansado mais»

Ao longo do debate com outros treinadores, entre eles Lopetegui e Unai Emery, promovido pela Federação Basca de Futebol, Natxo González admitiu a importância da tranquilidade vivida em Tondela para... o seu coração. Isto depois de tarefas exigentes e mediáticas no Saragoça e no Deportivo da Corunha, ambas no segundo escalão do futebol espanhol.





"A pressão existe em todos os países. Onde estou, posso dizer que estou a descansar, depois do que vivi no Saragoça, Deportivo... Nesse sentido estou cuidando um pouco mais do coração. Tondela é uma vila pequena, somos uma equipa pequena e nesse sentido é muito tranquilo. Este ano, o meu coração tem descansado um pouco mais. Mas a pressão existe sempre", referiu.A adaptação a Portugal é que não foi assim tão difícil. "O português é mais fácil de se entender, nuns sítios de percebe melhor e noutros pior. Mas eles percebem-nos melhor do que nós a eles. Os portugueses controlam muitos idiomas", disse ainda Natxo González.