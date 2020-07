Natxo González: «FC Porto será seguramente o próximo campeão da 1.ª Liga»

O treinador do Tondela, Natxo González, disse esta quarta-feira que acredita que a sua equipa "terá possibilidade para poder aproveitar" e pontuar na receção ao FC Porto, em jogo da 31.ª jornada da Liga NOS.

Em videoconferência de antevisão ao jogo da 31.ª jornada, que se disputa às 19h15 de quinta-feira, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol disse que o adversário "é uma equipa que domina muitos registos e, por isso, é o líder, o que torna muito difícil contrastar todas as suas virtudes".

"Seguramente será o próximo campeão da 1.ª Liga, mas vamos tentar, na medida do possível, contrariá-lo. Acredito que vamos ter o nosso momento e a nossa possibilidade, vamos ver se a podemos aproveitar", admitiu Natxo González.

A equipa beirã luta pela manutenção na 1.ª Liga, somando mais três pontos do que o Portimonense, que se encontra na zona de despromoção.

O técnico adiantou ainda que, "só durante o jogo", é que poderá "ver o que será possível fazer", até porque, no seu entender, "é evidente que pela frente vai estar uma equipa muito potente se comparada" com o Tondela.

"Vamos tentar exprimir as poucas possibilidades que possamos ter em percentagem de poder somar, essa é a nossa esperança. Esse é o nosso objetivo. Aquilo que é controlável, fazê-lo da melhor forma possível como estamos a fazer e, o incontrolável, vamos ver se nos beneficia um pouco, porque acredito que já o merecemos", considerou.

Questionado se poderá aproveitar alguma "ansiedade" dos jogadores portistas por terem a possibilidade de serem os campeões, caso vençam em Tondela e o Benfica saia derrotado de casa do Famalicão, Natxo González desvalorizou e elogiou Sérgio Conceição.

"[O FC Porto] tem um treinador com muito nível para transmitir e gerir emocionalmente esses momentos", disse.

Dos três jogadores atualmente lesionados no Tondela, John Murillo, Cláudio Ramos e Ricardo Valente, "só John Murillo está apto" para o jogo com o FC Porto, confirmou Natxo González, que adiantou que será novamente Babacar Niasse a substituir o guarda-redes.

O Tondela, 15.º classificado, com 30 pontos, recebe esta quinta-feira, pelas 19h15, no Estádio João Cardoso, o FC Porto, na liderança do campeonato, com 73 pontos, em encontro da 31.ª jornada da I Liga de futebol.