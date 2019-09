Natxo González: «Fizemos tudo para poder conseguir os três pontos»

Natxo González estava desiludido com o empate caseiro que o Tondela alcançou frente ao Santa Clara (). O espanhol acredita que, com outra eficácia na finalização, os beirões podiam ter conseguido os três pontos, mesmo a jogar com 10 elementos durante muito tempo."No geral, tivemos ocasiões muito claras, que é o objetivo do futebol, e não foi somente com os dois penáltis como também noutras situações muito claras e, portanto, o problema foi na eficácia na área contrária.[Nas grandes penalidades de quem foi o mérito?] Quando era pequeno, há já muitos anos, sempre ouvia os treinadores dizer que quando um penálti é falhado é porque não foi bem rematado, por isso o responsável será sempre quem remata. Mas também há guarda-redes muito eficazes nestas ações, portanto, nem sei, não pensei muito nisso.Hoje fomos uma equipa bastante fiável, na defesa, inclusive com dez [jogadores] e na área contrária criámos quatro ou cinco situações claras de perigo. Que mais se pode pedir?Havia muita ambição de somar duas vitórias seguidas, que permite dar saltos qualitativos na classificação e nos teria posto numa situação cómoda e bonita. Estávamos com a sensação que tínhamos tudo para poder ganhar, mas também acredito que os jogadores estão orgulhosos do trabalho e creio que estamos no caminho. Fizemos tudo para poder conseguir os três pontos", disse na conferência de imprensa.