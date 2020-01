Natxo González: «Foi uma pena mas não posso pedir mais»

O Sp. Braga recebeu e venceu o Tondela (2-1) no jogo que encerrou a 16ª jornada da Liga Portuguesa. Na reação ao resultado, Natxo González mostrou-se satisfeito pelo que a sua equipa mostrou, apesar do resultado negativo.





"É uma mescla de sensações, o resultado é o importante, é o que permite somar pontos. É uma pena, porque estávamos perto de fazer algum ponto, mas estou satisfeito com a atitude da equipa num campo difícil, com um adversário com grande qualidade individual, o desgaste dos momentos finais custou-nos o jogo, mas tiro conclusões positivas"."É difícil sobreviver a 50 minutos continuamente na tua área, com muita bola aérea. Cometemos o erro de procurar sempre a transição rápida e, à medida que passam os minutos, tens de procurar mais a pausa, senão, queres correr e não consegues. Foi uma pena, mas não posso pedir mais, encostámos às cordas um adversário que vinha de um jogo contundente fora de casa."