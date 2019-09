Natxo González: «Fomos muito eficazes»

No rescaldo da partida com o Rio Ave, Natxo González mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa. "Foi importante termos marcado cedo e acho que fomos muito eficazes. Um jogo de futebol com golos é mais divertido para toda a gente. Defrontámos uma equipa que exigiu muito de nós e tivemos de modificar algumas coisas ao intervalo. Entendemos que tínhamos de ter mais bola e isso foi fundamental para a vitória", afirmou o técnico espanhol.