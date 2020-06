Natxo González: «Jogar sem público prejudica o futebol»

Para Natxo González, o facto de se jogar à porta fechada prejudica tantos os clubes maiores como os menores. Na antecâmara da deslocação da próxima jornada a Alvalade, o treinador do Tondela comentou as declarações de ontem de Sérgio Conceição. O técnico do FC Porto disse que não esperava que jogar sem público tivesse tanto impacto...





"Jogar sem público prejudica o futebol, quer jogues em casa quer jogues fora… Entendo o que diz o Sérgio Conceição, ainda para mais numa equipa com um estádio com grandes dimensões. Notamos a falta, claro que sim. O futebol não tem sentido sem adeptos", afirmou o técnico espanhol.Acerca dos resultados surpreendentes das duas últimas jornadas, Natxo González identifica o "ritmo" como fator explicativo e ainda sustenta que, apesar de ter regressado ao campeonato com o pé direito, o 'seu' Tondela pode dar mais."É verdade que os resultados estão aí e a única que conseguiu os seis pontos foi o Famalicão. Os mais poderosos estão a atravessar problemas, mas, quando voltarmos ao ritmo normal, tudo voltará à normalidade. Creio que pouco a pouco as coisas se vão estabilizar. Podemos dar mais e esse é o objetivo. Fisicamente estaremos melhor e, quando se está melhor fisicamente, pode-se mostrar melhor o seu potencial."