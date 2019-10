Natxo González: «Jogo com o Aves vai ser muito difícil»

O treinador Natxo González perspetivou esta sexta-feira um jogo "muito perigoso" para o Tondela, no estádio do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, antecipado da nona jornada da Liga NOS."Como são os últimos classificados, acredito que estejam numa dinâmica mais ativa e de certeza que vamos ter problemas. Vai ser uma partida muito difícil, porque eles estão com uma grande necessidade de vencer, portanto, é preciso ter cuidado, porque vai ser um jogo muito perigoso", considerou Natxo González.O técnico espanhol explicou que, como o adversário "está numa dinâmica negativa", trabalha intensamente para a inverter, mas não quer que isso aconteça no confronto com o Tondela."Vamos enfrentar este jogo com a máxima seriedade. Temos um histórico bonito, sem derrotas fora de casa, portanto, acho que temos motivações suficientes para enfrentar a partida com a máxima exigência, porque é isso que o adversário nos vai exigir", apontou.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da nona jornada do campeonato, o técnico espanhol admitiu que "o trabalho é igual, todos os dias, independentemente da classificação na tabela do adversário".O jogo de sábado foi antecipado a pedido dos dois clubes, uma vez que estão fora da competição para a Taça da Liga, que tem jogos marcados para este fim de semana."Se ganharmos, foi uma boa decisão, mas se perdermos é sinal de que devíamos ter deixado lá para a frente [risos]. Foi para evitar uma deslocação a meio da semana entre dois grandes jogos que acontecem em Tondela, com o Benfica e o Sporting", explicou.Natxo González não revelou os convocados, mas admitiu que a escolha do onze não é sempre igual, uma vez que trabalha para "ter todos os jogadores com o mesmo nível de competição" e deseja que "todos tenham oportunidades de mostrar o trabalho diário" nos treinos.Para o jogo de sábado, Natxo admitiu que os jogadores convocados têm de "ser equilibrados e tentar manter a consistência na defesa", lembrando o que fizeram com o Boavista, na última jornada, e "melhorar ofensivamente para tentar criar ocasiões de golo".O Tondela, na nona posição, com nove pontos, e o Desportivo das Aves, no 18.º e último lugar, com três, disputam um jogo antecipado da nona jornada da I Liga de futebol, no sábado, a partir das 15h30, no Estádio do Desportivo das Aves, em Vila das Aves.