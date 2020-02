Natxo González: «Lance de bola parada acabou por nos penalizar»

O Tondela perdeu este sábado no terreno do Santa Clara pela margem mínima (1-0), numa partida a contar para a 21ª jornada da Liga NOS. O técnico dos tondelenses, Natxo González fez a sua análise à partida e lamentou a falta de eficácia da equipa.





"Na primeira parte começámos com problemas. A defender não fomos capazes de encontrar os espaços para provocar perigo. Os últimos minutos do primeiro tempo conseguimos maior estabilidade e o domínio e controlo da partida estava a ser nosso. Não sofríamos tantos ataques.O segundo tempo foi equilibrado, estávamos num bom momento, creio que estávamos a crescer no encontro, e numa bola parada, um dos pontos fortes em casa, porque uma grande percentagem de golos em casa é de bola parada, acabou por nos penalizar.Querer e não poder. Nós com o marcador adverso temos muitos problemas. No ataque estamos a ser muito inofensivos, com poucas ocasiões criadas. Se não crias ocasiões, perdes".