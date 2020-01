Natxo González: «Não estamos a ser decisivos nos últimos 35 metros»

Tondela e Gil Vicente empataram este domingo a um golo no Estádio João Cardoso e as equipas continuam separadas por um ponto na tabela da Liga NOS, com vantagem dos beirões (10º) sobre os minhotos (11º).





No rescaldo do encontro, o treinador do Tondela considerou o "resultado justo" face ao "controlo de uma equipa e maior controlo de outra equipa", mas lamentou o penálti desperdiçado por Pepelu no arranque da 2.ª parte que poderia ter mudado o rumo dos acontecimentos."Ficas um pouco com a sensação de que não és capaz de conseguir a situação mais clara do futebol, um penálti, que nos tinha permitido colocar-nos à frente, mas não sabemos o que se passou, portanto, é justo", afirmou Natxo González em conferência de imprensa no Estádio João Cardoso.O técnico dos tondelenses assume "problemas nas finalizações". "Temos mais bola, mas não estamos a transformar em ocasiões e não estamos a ser decisivos nos últimos 35 metros. A posse de bola sem finalização, sem ocasiões, sem golos não vale de nada", acrescentou.Relativamente ao mercado de transferências, Natxo González deixou a ideia de que não haverá grandes mexidas no plantel do Tondela. "Não é fácil contratar agora alguém que solucione os teus problemas e, por outro lado, estou satisfeito com os jogadores. Já jogámos melhor, já jogámos pior, mas estou satisfeito e sabemos qual é o objetivo da nossa equipa", destacou.