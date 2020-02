Natxo González: «Não foi um jogo atrativo da nossa parte»

O Tondela empatou este domingo na receção ao Marítimo, em duelo da 20ª jornada da Liga NOS no qual as duas equipas não consgeguiram desfaze o nulo inicial e acabaram por conquistar um ponto.

Em conferência de imprensa, o treinador do Tondela admitiu que não foi um jogo de qualidade face às muitas paragens e faltas, sublinhou o facto de a equipa não ter consentido golos mas lamentou a pouca capacidade para levar perigo à baliza adversária.





"Não foi uma partida brilhante, foi um jogo muito parado, com 51 faltas no total, é muito difícil que haja continuidade. É muito difícil num campo seco, o relvado não está bem, está lento. Entre uma coisa e outra estou de acordo que não foi um jogo atrativo da nossa parte. Por um lado, estou satisfeito, porque queríamos manter a regularidade defensiva, num dia em que tínhamos muitas baixas nessa linha. (...) Essa parte cumprimos, mas num jogo de ataque, bem, fomos tendo problemas na área contrária. O mais difícil no futebol é atacar. (...) A eficácia não é fácil e temos de manter a regularidade defensiva e ser eficazes para poder ganhar, se não, é impossível", referiu Natxo González."Quando um jogo tem tantas faltas, os primeiros responsáveis somos nós, as equipas, mas também tem a ver com o árbitro, com o que permite, se mais, ou menos. Podem ser ambas as partes responsáveis", acrescentou o técnico dos beirões.

"É claro que sim, existe. Não sei medir a percentagem, mas claramente fora de casa jogamos muito mais tranquilos e o rendimento individual é melhor fora do que em casa."