Natxo González: «Não vamos respirar até ao último minuto do último jogo»

Natxo González, técnico do Tondela, estava satisfeito com a exibição dos jogadores, apesar da derrota frente ao FC Porto (3-1).





"Acho que fizemos algo mais do que incomodar o Porto. Creio que na primeira parte controlámos bem. No segundo tempo, o jogo abriu com o golo de bola parada porque, se não, estávamos a criar-lhes muitas dificuldades e seria muito difícil marcar-nos. Ainda por cima, o golo foi a partir de um canto que não era canto. É uma equipa que marca muitos golos de bola parada. Depois, tivemos o empate, mas bem. Continuámos a competir, mas era impossível ganhar aqui assim", reconheceu, à Sport TV.O treinador espanhol promete luta pela manutenção até ao último segundo."Não vamos respirar até ao último minuto do último jogo. Isto vai ser até ao fim. O importante é que continuamos a competir bem. Não estamos a conseguir somar, mas o futebol, se continuarmos assim, vai-nos dar algo que nos tem tirado nos últimos tempos", sublinhou.