Natxo González: «Necessitamos muito de reforços»

O treinador do Tondela assumiu esta segunda-feira, no final do primeiro dia de treinos, que precisa de mais defesas e avançados para a equipa ficar "mais competitiva" de forma a garantir a permanência na Liga NOS."Necessitamos muito de reforços. Na defesa estão poucos jogadores, o meio-campo está mais completo, mas faltam avançados e, obviamente, que para podermos lutar pelos nossos objetivos, necessitamos de ter uma equipa o mais competitiva possível, dentro das nossas possibilidades, mas estou tranquilo, porque sei que a direção desportiva está a trabalhar duro e forte", assumiu Natxo González.O treinador espanhol do Tondela falava aos jornalistas no final do primeiro dia de treinos, com sessões de manhã e à tarde, tendo o técnico trabalhado "muito o conceito da resistência" com os jogadores e "algumas táticas para serem aplicadas no plantel" ao longo da época."Somos um grupo de pessoas que temos de ser capazes, como primeiro objetivo, de conseguir uma equipa e o significado de equipa é que todos lutemos por um bem comum. Essa é a base, ser uma boa equipa para poder funcionar futebolisticamente, desde o início", esclareceu o treinador, que se revelou "muito satisfeito" com a equipa técnica que foi oficializada.A ausência mais notada no treino foi a de Tomané, o ponta de lança que na última época marcou 14 golos, 12 no campeonato da Liga, e dois na Taça da Liga, levando o técnico a dizer que tinha de se "concentrar e trabalhar com os jogadores que estão, neste momento," presentes.O presidente da SAD do Tondela, que assistiu ao treino, explicou que Tomané "é um jogador do Tondela" e que a ausência se deve a um "compromisso da antiga direção", que lhe "prometeu facilitar a saída, porque entendeu que tinha possibilidades de melhorar a sua carreira, depois da exibição muito boa" no clube beirão."Apesar de toda a minha dor de coração e de todos os aficionados do Tondela, o Tomané tem a sua ambição e está, com a nossa autorização, a ver se chega a acordo com um clube candidato, que é do seu agrado, e, se chegarem a acordo, não haverá outra opção se não desejar-lhe sucessos e agradecer o que fez" no Tondela, explicou David Belenguer.Sobre o reforço pedido pelo treinador, o presidente da SAD disse, entre risos, que "os treinadores sempre pedem mais", mas assumiu que o Tondela vive "uma fase em que está a contratar jogadores praticamente todos os dias"."Sabemos quem somos e temos limitações no mercado, temos gente com muita experiência no mercado como Luís Agostinho (diretor desportivo) e as pessoas do Group Hope, que conhecem muito bem o mercado e sabem que o Tondela tem de esperar pelo momento adequado para poder optar por jogadores", adiantou.A equipa auriverde vai estar toda a semana a realizar treinos em Tondela, depois de dois dias de exames médicos, em Viseu, e no dia 7 de julho segue para o Centro de Estágios do Luso, no distrito de Coimbra.