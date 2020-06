Natxo González: «O Cláudio Ramos é o melhor guarda-redes da Liga Portuguesa»

O capitão do Tondela, Cláudio Ramos, merece rasgados elogios da parte do seu treinador Natxo González. Questionado sobre se o guardião tem capacidade para jogar noutros campeonatos e ao serviços de clubes de outras dimensões, o técnico é perentório...





"Sem dúvida! O Cláudio é muito regular, para mim é o melhor guarda-redes da Liga portuguesa. Pode jogar onde quiser jogar", sustentou acerca do camisola, que está em fim de contrato com os beirões.De regresso após castigo, João Pedro é uma peça importante para o conjunto auriverde e Natxo explica porquê, em véspera do encontro caseiro diante do P. Ferreira. "A principal característica que aporta à equipa é a inteligência futebolística, um dos valores mais importantes dentro do jogo", avaliou.Pepa, treinador adversário amanhã, é o técnico com mais jogos na Liga pelo Tondela, mas isso não será "decisivo" na ótica de Natxo González: "Pepa conhece esta casa, este estádio, vários jogadores e logicamente isso é um ponto a favor, mas não é decisivo."