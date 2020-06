Natxo González: «O que está a fazer este clube é um milagre»

O Tondela, após um empate e uma vitórias, dois golos marcados e nenhum sofrido, é uma das equipas em melhor forma desde a retoma do campeonato. "O que está a fazer este clube, esta SAD nos últimos anos é um milagre. Estamos numa situação cómoda, mas queremos sempre mais. Queremos crescer e consolidar esta equipa na 1ª Liga. O que está a conseguir o Tondela não tem nome", elogiou Natxo González, em resposta a uma pergunta de um jornalista seu compatriota.





O treinador espanhol fez a antevisão ao duelo da próxima quinta-feira, frente ao Sporting, por videoconferência. "Este jogo não tem nada que ver com o da 1ª volta. Já passou muito tempo e é verdade que o Sporting mudou de treinador, de ideia de jogo, de sistema, usou jogadores muito jovens nestes últimos jogos. Será um jogo muito duro contra um adversário muito poderoso", antecipou.Sobre a boa forma da sua equipa, Natxo aponta à "regularidade". "O ânimo da equipa é sempre melhor depois de resultados positivos, isso marca-nos o caminho. Há que tratar de dar regularidade às coisas que estamos a fazer bem. São bons resultados, mas são poucos jogos para valorar a qualidade das exibições", considera.Instado a revelar se adotará em Alvalade a mesma estratégia que trouxe pontos do Estádio da Luz há duas jornadas, o timoneiro dos auriverdes esclareceu: "Sempre digo o mesmo. Temos uma ideia e tratamos de a transmitir contra qualquer rival. Rivais como o Benfica e como o Sporting são mais fortes do que nós e tentamo-nos adaptar. A ideia é igual, mas haverá algumas adaptações, alguns matizes. Quando a outra equipa tem mais posse de bola e te obriga a jogar mais recuada, não significa que estejas a jogar para empatar. Vamos ter as nossas soluções e vamos tentar ganhar."