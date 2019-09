Natxo González: «Objetivo é fazer jogo um intenso para provocar cansaço no adversário»

O treinador Natxo González afirmou este sábado que o Tondela vai tentar incomodar, para vencer pelo cansaço, o Vitória de Guimarães, que jogou quinta-feira para a Liga Europa, em jogo da sexta jornada da Liga NOS."Eles compensam e podem trocar os jogadores, porque têm muitos, e bons jogadores. Nós temos de tratar que não seja uma partida fácil para eles e, provocando o adversário, ele pode acusar algum cansaço", adiantou.Ainda assim, Natxo González admitiu que o Vitória de Guimarães "tem uma equipa muito compensada, com muitos jogadores de nível e competência" e, por isso, acredita que "pode vir uma equipa diferente, com muitos jogadores diferentes"."O objetivo é fazer jogo intenso, para provocar cansaço no adversário", frisou o técnico, em conferência de imprensa, classificando o adversário como um "rival poderoso".Na quinta-feira, o Vitória de Guimarães perdeu por 2-0 o reduto dos belgas do Standard Liège, em encontro da primeira jornada do Grupo F da Liga Europa, mas o Natxo González sabe que vai enfrentar um oponente de grande qualidade."É uma equipa muito importante, com muita história, um rival poderoso nesta I Liga. Isso motiva-nos mais e é um desafio para nós, pela capacidade que podemos ter para poder ganhar", admitiu.Natxo González sabe que o Tondela "tem feito melhores resultados fora do que em casa", mas afirmou que ambiciona "poder ganhar sempre e, em especial, depois de uma vitória fora"."Vamos ampliar todas as nossas forças, para poder acompanhar o futebol e ter possibilidade de ganhar e dar uma vitória aos nossos adeptos, que estão ansiosos por nos ver ganhar em casa", prometeu.Após cinco jornadas, o Tondela segue na melhor posição de sempre na tabela desde que chegou à I Liga, o sexto lugar, mas isso não é motivo para "grandes emoções", apesar de reconhecer que "é mais fácil somando pontos", até porque pode "fortalecer e dar confiança", de forma a que a equipa seja "mais valente e atrevida para fazer mais do que já está a fazer"."Estamos a fazer coisas muito boas, mas temos muito para melhorar. Estamos numa fase boa, mas temos de tentar prolongar esta fase. É a sexta jornada, há um caminho longo pela frente, e teremos muita margem para continuar a melhorar", disse.O Tondela, sexto colocado, com oito pontos, e o Vitória de Guimarães, em 10.º, com seis, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.