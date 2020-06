Natxo González: «Orgulhoso e satisfeito por aquilo que fizemos»

Apesar da derrota frente ao Sporting o treinador do Tondela mostrou-se satisfeito com a exibição realizada pela equipa beirã em Alvalade.





"Perdemos o jogo devido ao talento do Sporting, em duas bolas paradas. Mas estou orgulhoso pelos 90 minutos pelo que fizemos neste estádio. Saio satisfeito com aquilo que vi a minha equipa fazer. O que me faz feliz é ver os jogadores com tanta personalidade perante um rival tão poderoso. Vou muito contente para casa. Perdemos, mas valorizo mais as coisas que resultaram", afirmou Natxo González aos microfones da Sport TV."Final com o P. Ferreira? Estamos a crescer. Conseguimos muitas coisas boas para o futuro e isso é muito importante. Temos de trabalhar e conseguir os resultados. Precisamos de estar tranquilos, não ficar obcecados. É preciso continuar a jogar futebol."