Natxo González pede "máxima confiança e segurança" para encarar fase decisiva

Depois da primeira derrota no campeonato após a sua retoma, em Alvalade, o Tondela recebe amanhã o P. Ferreira, um jogo com um adversário direto na luta pela permanência, uma vez que apenas um ponto separa as duas equipas.





"Vou pedir aos jogadores que foquem toda a atenção no que podemos controlar. A partir deste momento, fala-se muito deste momento final e isso se incute nos jogadores, o único pedido é fazer o que no jogo temos feito muito bem. Há que ter máxima confiança e segurança e creio que é o mais importante nestas últimas jornadas e nestes últimos jogos", afirmou Natxo González, treinador dos auriverdes.Na antevisão do desafio diante dos castores, o técnico espanhol apontou à soma de pontos absolutamente necessária numa fase em que o campeonato se aproxima do fim. "É um jogo importante como são todos daqui até ao final. Temos de alacançar uma série de pontos para assegurar o objetivo e há que consegui-lo, mas não quero meter essa pressão sobre a equipa, o que não seria bom. Depois destes jogos com estas equipas tão superiores a nós, creio que saímos reforçados. Vamos encarar um último mês muito duro para todos", alerta.Instado ainda a dar a sua opinião sobre se é mais difícil lutar pela permanência em Portugal ou em Espanha, Natxo considera: "É igual. É difícil em todos os países. Estamos a ver em Portugal as dificuldades dos dois primeiros classificados para ganhar, em Espanha é igual e na luta pela permanência acontece o mesmo. A fortaleza do grupo será decisiva."