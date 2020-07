Natxo González pede mudanças no Tondela: «Ou crescemos ou vamo-nos abaixo»

Foi no limite, mas foi. O Tondela assegurou, este domingo, a continuidade na próxima temporada na Liga NOS ao vencer (1-2) na deslocação a Moreira de Cónegos, diante do Moreirense, num encontro que acabou por ficar decidido já perto dos instantes finais, com um penálti marcado por Pepelu.





No final da partida, Natxo González parabenizou a atitude dos jogadores naquela que era "a final das finais" no que toca à manutenção no principal escalão de futebol. Antes de desligar-se da presente temporada, o treinador dos beirões alertou ainda a direção do clube para o "conformismo" que tem sido evidente, afirmando que a manutenção apenas se tratou de "mais um pequeno milagre"."Era o jogo com mais significado da época. Foi a final das finais e não havia margem para errar. Conseguimos o objetivo que procurávamos. Somos uma equipa com pouca experiência. Partimos para os últimos jogos com alguns problemas. A resposta que poderíamos dar era uma incógnita. Fomos capazes de dar uma boa resposta às dificuldades. No final, creio que tivemos 'cabeça' e 'coração'. Mostrámos algumas virtudes perante as dificuldades. Defensivamente, temos bons números e conseguimos potenciar jovens jogadores neste campeonato. Vamos preparar a época seguinte. Agora, quero 'desligar-me' um pouco do futebol e estar com a minha família", referiu."Já dissemos mil vezes que é uma reflexão necessária no Tondela [o facto de a equipa garantir quase sempre a manutenção na 1.ª Liga apenas na última jornada]. Quando se brinca com o 'fogo', corremos o risco de nos 'queimarmos'. Tivemos mais um pequeno 'milagre' neste ano. Acho que é necessária ambição e também 'fugir' ao conformismo. Não falo sequer em dinheiro, ainda que sejamos possivelmente a equipa mais pequena da I Liga. Ou crescemos ou vamo-nos abaixo", concluiu.