Natxo González: «Pouco se pode prometer mas posso assegurar atitude e compromisso»

O treinador do Tondela, Natxo González, assegurou este domingo "atitude e compromisso" na visita ao V. Setúbal, na segunda-feira, para a primeira jornada da Liga NOS."Pouco se pode prometer, mas posso assegurar atitude e compromisso com estas cores e isso é inegociável e creio que nisso nada nos pode ser reportado. O objetivo é ir melhorando e sermos cada vez melhores", assumiu Natxo González.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador admitiu que, "nesta profissão, é preciso tempo" para que técnico e jogadores "tenham um conhecimento mais aprofundado" entre si."Precisamos tempo, porque são muitas mudanças, mas estamos tranquilos porque não vamos falhar. Ganharemos, perderemos, empataremos, mas creio que nunca poderão dizer que somos uma equipa sem compromisso e sem atitude", avisou.Natxo González frisou que a equipa "tem boa atitude e isso é um bom ponto de partida", tendo em conta que o Tondela começa um campeonato com um plantel praticamente renovado, inclusive a equipa técnica, com o técnico principal a fazer a sua estreia no campeonato português.Sobre o V. Setúbal, o treinador auriverde destacou as suas transições, numa "equipa fisicamente muito forte, potente, intensa e agressiva"."Com espaço são uma equipa poderosa. É isso que temos de evitar, que seja um jogo partido. Temos de ser capazes de fazer com que o jogo seja mais pausado, porque se entrarmos no jogo partido então estaremos em desvantagem", reconheceu.O jogo entre o Tondela e o V. Setúbal está marcado para segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.