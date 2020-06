Natxo González preferia jogar com o Estádio da Luz cheio

Natxo González considera que todas as equipas vão partir “do zero” para a reta final do campeonato e que, por isso, são muitas as dúvidas relativamente à condição física dos jogadores. Neste sentido, o treinador do Tondela entende que “tem de haver uma gestão cuidada” do aspeto físico no Estádio da Luz. “Se o Benfica tiver 80% de posse de bola, estamos liquidados. É um jogo onde temos muito a ganhar e pouco a perder”, comentou Natxo, em diálogo com os jornalistas por videoconferência.

“Eu não me sinto beneficiado como treinador do Tondela por ir ao Estádio da Luz e vê-lo vazio, isso prejudica o futebol. Uma das motivações para os jogadores é poder ir a um estádio como o da Luz, cheio de pessoas e ruído”, analisou. O treinador espanhol, de 53 anos, enalteceu o regresso da Liga, mas lamenta o facto de não haver público: “Não gosto, não entendo, mas teremos de adaptar-nos”. E, ao mesmo tempo, o Tondela terá de lutar para garantir a permanência na Liga o mais breve possível.