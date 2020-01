Natxo González quer começar o ano a vencer em casa frente ao Gil Viente

O treinador do Tondela, Natxo González, assumiu este sábado a esperança de melhorar os resultados em casa em 2020, a começar no domingo, na receção ao Gil Vicente, para a 15.ª jornada da Liga NOS.

"Temos de mudar a dinâmica que temos tido em casa, se não vamos passar por problemas, o máximo objetivo é mesmo mudar os resultados em casa, porque é o que nos vai dar segurança, se não, vamos passar por problemas", afirmou o técnico espanhol.

Natxo González acrescentou que tem "esperança de que a mudança de ano também traga mudança nos resultados em casa", onde o Tondela, nesta época, contabiliza apenas uma vitória, por 1-0, na 10.ª jornada, na receção ao Sporting.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo marcado para domingo, às 15:00, o espanhol acrescentou que a equipa "está com vontade de voltar a competir", depois de mais uma pausa no campeonato e a três jornadas de acabar a primeira volta.

"A nossa ideia é entrar na segunda volta com o maior número de pontos possível, faltam nove [pontos em disputa] para o final da primeira volta e vamos tentar entrar na segunda volta com 27 pontos, é o nosso objetivo", referiu Natxo González.

Para cumprir esse fito, vai ser necessário "somar os três pontos" frente à formação de Barcelos, que considera "uma equipa interessante que está a fazer uma boa temporada".

"É uma equipa da qual gosto, pessoalmente, é bem trabalhada, com um treinador com muita experiência e com jogadores do meio-campo para a frente muito interessantes. Agora, a incorporação do Ruben Ribeiro creio tem um salto de qualidade".

O Tondela, 10.º classificado com 18 pontos, recebe o Gil Vicente, 12.º com 17, no domingo, a partir das 15 horas.