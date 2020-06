Natxo González responde a Castillo: «Não houve nenhuma questão pessoal»

Natxo González foi confrontado por Record, na conferência de imprensa, com as declarações de Rubilio Castillo ao jornal hondurenho 'Diez'. O treinador do Tondela deixou bem vincado que não houve nenhum problema pessoal entre ambos e que tudo se tratou do rendimento desportivo de Castillo.





"Eu trabalho o dia a dia e acabam por jogar os que me mostram a cada dia que estão prontos para jogar. Não houve nenhum problema. É uma situação de jogar ou não jogar. O Rubilio não entrava nos meus planos porque não é um jogador que me satisfaça, que eu goste, gosto mais de outros jogadores que tinha. Por isso Rubilio não jogou e saiu. Não é uma questão pessoal, é uma questão de confiança. A confiança há que conquistar dia a dia para poder competir e neste caso o Rubilio não teve minutos e ele não teve também a capacidade de aguentar, aguentar, aguentar e poder competir dia a dia para ter minutos. Por isso decidiu-se que devia sair. Mas pessoal, nada!" assegurou o treinador espanhol dos auriverdes.