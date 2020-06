Natxo González: «Se o Benfica tiver 80% de posse de bola, estamos liquidados»

Natxo González fez a antevisão ao jogo com o Benfica, agendado para depois de amanhã, através de videoconferência, durante a qual salientou as dificuldades inerentes a este desafio. O treinador do Tondela diz que a sua equipa estará "liquidada" se o conjunto encarnado "tiver 80% de posse de bola". O treinador sublinhou ainda a importância de uma boa gestão das capacidades físicas dos jogadores, caso contrário "a última meia hora de jogo será muito difícil".





"Se o Benfica tiver 80% de posse de bola, estamos liquidados, porque é muito difícil suportar isso normalmente. Agora, nesta situação nada normal, e com condição física que não sabemos a resposta que iremos dar, não poderemos fazer muito. É um estádio onde temos muito a ganhar e pouco a perder. Vou pedir valentia e tentar desfrutar de um campo tão bonito, ainda que seja vazio, uma pena. Convém recordar que há um mês ou mês e meio, estávamos confinados em casa e com vontade de voltar. Vamos voltar e desfrutar.""Não sei. Em teoria, todos começamos do zero, em teoria a boa dinâmica das equipas foi cortada, a má dinâmica das equipas também foi cortada. Mas também é verdade que temos como referência a Bundesliga, que depois da paragem segue a mesma dinâmica, o que acabou muito bem segue bem, o que acabou mal segue mal. É curioso. Estou de acordo que partimos todos do zero e que naquele momento se vivia uma dinâmica negativa, agora a paragem pode beneficiar. Mas no futebol, 2 mais 2 não são 4. Insisto que a Bundesliga nos está orientando e ensinando coisas.""Temos de esperar e ver a resposta num jogo de onze contra onze. Internamente estamos satisfeitos com o estado físico por todo o controlo que temos, mas não temos a referência de um jogo. Não sei em que percentagem estamos, sei que possivelmente teremos de gerir muito bem este aspeto no Benfica, se não na última meia hora do jogo pode ser muito difícil. Emocionalmente, é muito importante como iremos viver os jogos sem público, sem adeptos. Vamos ver, como os jogadores se adaptam a competir sem ninguém, com estádio vazio. Passa um pouco pelo lado emocional. Temos de tentar que a adaptação seja o mais rápido possível.""Eu não me sinto beneficiado como treinador do Tondela por ir ao Estádio da Luz e vê-lo vazio, acho que prejudica o futebol. Prejudica o Benfica, o Tondela, todos. Uma das motivações para os jogadores é poder ir a um estádio como a Luz, cheio de pessoas e ruído e cânticos e isso é motivante e ilusionante. Creio que prejudica ambos e, definitivamente, o futebol."