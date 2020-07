Natxo González: «Sinto que perdemos dois pontos»

O Tondela empatou (1-1) na visita ao reduto do Belenenses SAD, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS, um encontro em que a formação beirã terminou reduzida a 10 elementos devido à expulsão de Jaquité, à passagem do minuto 53 da partida.





No final do encontro, Natxo Gonazález lamentou a divisão de pontos para as duas equipas, afirmando que sentiu que a equipa acabou por "perder dois pontos", não deixando de se mostrar "orgulhoso" pelo desempenho dos seus jogadores dentro de campo."Sinto que perdemos dois pontos. Estou muito orgulhoso do que fizeram os jogadores, mas não tivemos o prémio desse desgaste que tiveram. É um misto de sentimentos, agridoce. Vínhamos de duas derrotas e rompemos um pouco essa dinâmica. O jogo que fizemos dá-me segurança para o futuro", começou por referir o técnico tondelense."Não estamos tranquilos, mas temos a sensação de autoconfiança. Confiamos no que estamos a fazer. Chegámos à reta final e estão muitas equipas nesta luta. Agora, é muito importante o aspeto emocional, é fundamental gerir as emoções, sermos positivos. Digo-lhes para esquecerem que o Portimonense e o Marítimo ganharam. Pensamentos negativos, zero, porque debilitam e geram dúvidas.""No final, vamos conseguir a manutenção e os objetivos. Para que haja bom futebol, tens de tomar boas decisões e, para tal, a cabeça tem de estar bem. É essa um pouco a batalha. Somos uma equipa jovem e inexperiente em muitos casos. Ante a adversidade, temos de seguir positivos. Esse é o nosso caminho", finalizou.