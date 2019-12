Natxo González sobre o estilo de jogo do Famalicão: «Sou fã»

Natxo González mostrou-se feliz com a reação dos seus jogadores neste jogo com o Famalicão, que regressaram aos triunfos depois de duas derrotas consecutivas. O técnico confessou ainda ser "fã" do estilo de jogo do adversário.





"Sim [foi a vitoria da eficácia], se bem que me vem à cabeça o falhanço do Murillo [no início da segunda parte]. Os nossos dois primeiros golos foram marcados nas primeiras oportunidades. Nas últimas partidas, não tínhamos tido [grande eficácia]. Sabíamos que tínhamos de fazer mais golos para ganhar, porque o Famalicão chegou muitas vezes à área."

Reação

"Valorizo muito a reação da equipa, após duas derrotas seguidas. O mais importante é a resposta a essa situação. Passámos por uma dificuldade que não tínhamos vivido até agora."



Fã

"[O Famalicão] foi dos adversários mais fortes que encontrámos até agora. Têm um jogo posicional muito bom, um pouco à semelhança do [Vitória de] Guimarães. Sou fã. Tentámos sair bem da pressão e aproveitar as bolas ganhas. Sabíamos que a cada perda de bola deles, eles poderiam sofrer."

Substituições

"Havia um desgaste grande [do João Pedro, quando foi substituído]. Sabia que a entrada do Denilson poderia dar mais espaço aos nossos extremos para criarem perigo. Por outro lado, os nossos laterais poderiam ficar expostos".