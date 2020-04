Natxo González sobre o VAR: «Temos cada vez mais dúvidas. Estamos perdidos»

Natxo González está a favor da tecnologia do vídeo-árbitro (VAR) e ciente da importância que tem no futebol atual. Todavia, considera que há muitas lacunas e muito trabalho a fazer. Presente num debate promovido pela Federação Basca de Futebol por videoconferência, o treinador do Tondela disse que "há cada vez mais dúvidas" e que os protagonistas estão "perdidos" em certos lances.





"Com todo o respeito, eu sou a favor do VAR, como ferramenta que pode ajudar o futebol e a solucionar situações importantes dentro do futebol. São ferramentas bem vindas. Mas também é verdade que é preciso potenciá-lo, ainda há muitas lacunas", começou por dizer Natxo González."Sou a favor de que se diferencie os árbitros de campo dos árbitros de VAR, creio que estes teriam de especializar-se em VAR e serem sempre os mesmos. Pode haver um bom árbitro de campo que não é tão bom no VAR e vice-versa. Creio que há situações em que o árbitro de campo está a perder uma certa autonomia e também é um problema", acrescentou.O treinador, de 53 anos, lamentou ainda "jogadas muito pontuais que já ocorreram esta temporada". "Há golos por cinco centímetros fora de jogo, o jogo pára seis ou sete minutos, por causa da linha, ou porque não se vê bem, ou porque ainda há que marcar a linha... Nessa situação de tanta dúvida eu propunha uma margem. Por seis centímetros eu olho para as imagens, vejo a linha e continuo sem ver o fora-de-jogo. Há situações dessas e devia haver uma margem. Tudo o que fosse dentro de 15 ou 20 centímetros daria golo. Não podes parar o jogo tantos minutos, sendo algo tão milimétrico", explicou."O que eu vivo e aquilo de que me dou conta é que cada vez temos mais dúvidas. Como treinador, tenho cada vez mais dúvidas sobre se aquela mão existe, se não existe, e com os jogadores é a mesma coisa. Temos cada vez mais dúvidas. É como os cartões amarelos, em que já não sabemos se parar um contra-ataque é para cartão amarelo. Depois já não é... Estamos perdidos. Realmente tenho cada vez mais dúvidas em certas situações desse tipo e acontece o mesmo aos jogadores", defendeu ainda Natxo González.O treinador trocou ideias sobre futebol com camaradas de profissão: Julen Lopetegui (atualmente no Sevilha e antigo treinador do FC Porto), Unai Emery, Andoni Bombin e Mikel Etxarri.