Natxo González suspenso falha jogo decisivo em Moreira de Cónegos

Natxo González não vai estar no banco do Tondela em Moreira de Cónegos para o duelo da 34.ª e última jornada da Liga NOS, agendado para domingo (19h15), que é decisivo para os beirões na luta pela permanência.





O técnico espanhol foi expulso na receção ao Sp. Braga e castigado com 8 dias de suspensão, tendo ainda de pagar uma multa no valor de 2.104 euros, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPFO documento cita o relatório do árbitro Artur Soares Dias, no qual é descrito que Natxo González discutiu uma decisão "com gestos de forma arrogante e efusiva" e referiu que "contra nós é sempre mais fácil".