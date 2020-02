Natxo González: «Temos de estar com os olhos mais abertos do que nunca»

O treinador do Tondela, Natxo González, disse este sábado que, após o triunfo conquistado em Portimão, quer "dar continuidade às vitórias" na Liga, na receção ao Marítimo, em jogo da 20.ª jornada da prova.

"Vamos tratar de dar continuidade ao que fizemos na semana anterior para tentar manter uma regularidade e não 'hoje sim e amanhã não'. Vamos tentar encontrar a regularidade", admitiu Natxo González, lembrando a vitória em casa do Portimonense (1-0) na jornada anterior.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo de domingo, às 15 horas, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol acrescentou que, apesar da vitória, está "contente", mas não "tranquilo", porque "a tranquilidade levaria a erros".

"Os pontos são cada vez mais importantes e não podemos estar tranquilos, temos de estar com os olhos mais abertos do que nunca, porque cada ponto é determinante até ao final da época", advertiu.

No seu entender, cada ponto conquistado é "chegar cada vez mais perto do principal objetivo", ou seja, a manutenção, defendendo que "agora é carregar no acelerador e estar mais competitivos do que nunca".

Sobre o desafio de domingo, o treinador disse que "os confrontos diretos entre duas equipas a jogar para os mesmos objetivos são importantes", uma vez que, tal como o Tondela, também o Marítimo luta pela manutenção na Liga.

"O rival é uma equipa com pontos fortes, uma equipa rápida, que sai muito bem para o ataque e, com espaços, é perigosa", assinalou Natxo González, lembrando que o adversário está há quatro jornadas sem ganhar, tendo averbado dois empates e duas derrotas.

Para o jogo de domingo, o técnico não pode contar com Moufi, que cumpre um jogo de suspensão, por acumulação de cartões amarelos, e admitiu que "seguramente, [Filipe] Ferreira está de baixa" e "[Yohan] Tavares e [John] Murilo em dúvida", devido a lesões sofridas no jogo em Portimão.

Apesar de serem três habituais titulares, dos que têm mais minutos disputaram na temporada, Natxo González defendeu que se o Tondela "está a fazer uma boa época é por parte de todos, com os que jogam mais e os que jogam menos".

O Tondela, 10.º classificado, com 23 pontos, recebe o Marítimo, na 14.ª posição, com 20, no domingo, a partir das 15 horas, em jogo da 20.ª jornada da Liga.