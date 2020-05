Natxo González: «Temos de nos preparar para uma nova época de 10 jogos»

A bola voltou a rolar no Estádio João Cardoso, pois o Tondela regressou aos treinos nesta terça-feira. O treinador dos beirões, Natxo González, prepara os seus jogadores para "uma nova época".





"É uma situação nova para todos. Vimos de dois meses em casa e é como se nos tivéssemos de preparar para uma nova época de 10 jogos decisivos. Temos de o fazer de uma forma progressiva e não podemos dormir. Sair de casa e ver a luz do dia é uma sensação estranha depois de tanto tempo fechados, mas temos de nos adaptar esta semana", referiu o técnico em declarações aos meios do clube.Por outro lado, o voltar ao trabalho diário no relvado já é motivo de alegria. "É positivo, somente regressar já é uma boa notícia, voltamos ao nosso trabalho e isso quer dizer que esta pandemia está a abrandar e nós estamos aqui. Estamos muito contentes", concluiu Natxo González.