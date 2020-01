Natxo González: «Temos trabalhado para encontrar o caminho para as vitórias em casa»

O treinador do Tondela, Natxo González, assumiu esta sexta-feira que o objetivo é vencer, no sábado, o Moreirense em casa, mas não quer que isso se torne uma obsessão, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.

"[A vitória] É o nosso objetivo, mas espero que não se converta em obsessão, até porque é onde estamos a ter os maiores problemas, em casa. Temos trabalhado para encontrar um pouco o caminho para essas vitórias que tanto desejamos em casa e vamos tentar amanhã [sábado] outra vez", assumiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo, o técnico espanhol acrescentou que a equipa vai ver se encontra "a tecla para poder ser mais assertiva em casa", uma vez que, até ao momento, registou uma única vitória (1-0), na 10.ª jornada, na receção ao Sporting.

Neste sentido, o técnico admitiu que o Tondela tem trabalhado sempre para jogar "'em cima' da baliza adversária," mas nem sempre o consegue e, "quando consegue, falta um pouco de eficácia na grande área rival".

Por isso, o trabalho que os jogadores têm feito nos treinos é no sentido de "encontrar, um pouco, o caminho que leve a ser mais assertivos na baliza contrária sem perder a consistência", até porque, acrescentou, o Moreirense vai criar "problemas, com certeza".

O técnico dos beirões disse que quer ver "que tipo de jogo [os jogadores do Moreirense] querem fazer, até porque "é uma equipa também com necessidade" de somar pontos, depois das últimas derrotas frente ao Paços de Ferreira (1-0) e FC Porto (4-2).

"Acho que somos equipas da mesma liga, como se costuma dizer", considerou Natxo González, que, tal como o Tondela, entende que também o Moreirense trabalha para assegurar a manutenção o quanto antes.

Neste sentido, disse que o adversário de sábado, no fecho da primeira volta do campeonato, "é uma equipa que está a crescer com um novo treinador, de forma consistente, uma equipa bem trabalhada, com jogadores e criatividade em médio campo, e, do meio campo até à frente, tem boas opções de velocidade e criatividade".

O Tondela, 10.º classificado com 19 pontos, recebe o Moreirense, na 13.ª posição com 17, no sábado, a partir das 18:00, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.