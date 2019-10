Natxo Gonzalez: «Tenho de pedir desculpas aos adeptos»

Natxo Gonzalez, treinador do Tondela, não escondeu a desilusão depois da derrota frente ao Feirense, para a Taça de Portugal. O técnico fez questão de pedir desculpa aos deptos.





"Defrontámos um adversário difícil, mas a nossa equipa acabou por contribuir para o triunfo do Feirense. A este nível, quando uma equipa não ataca bem e defende mal, acaba por ser superada. Não se notou a diferença entre equipas que estão em diferentes escalões. O Feirense foi superior e mais competitivo e demonstrou estar a um nível mais elevado do que o do campeonato que disputa", sublinhou."Tenho de pedir desculpas aos adeptos que nos vieram apoiar, e faço-o também em nome dos jogadores", finalizou.