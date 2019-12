Natxo González: «Tentámos e não foi possível»

Naturalmente desapontado pelo desaire do seu Tondela diante do FC Porto , Natxo González reconheceu que a tarefa dos beirões seria sempre complicada, ainda que lamente o facto de o golo sofrido muito cedo tenha acabado por condicionar a sua possível resposta."Era uma ambição muito difícil. Tentámos e esperávamos algo mais de oposição. Aos 10' já o FC Porto liderava no marcador e depois é muito difícil, porque há muita diferença entre as duas equipas. Tentámos e não foi possível", começou por dizer, à SportTV."Sim, normalmente a zona defensiva é onde se mexe menos e quando mexemos procuramos tocar mais para o ataque, pois estávamos a perder. Mas não foi decisivo, pois há uma diferença importante entre as equipas e vê-se no marcador. Parece ser uma possível rotura""Creio que sim. Mantivemo-nos nos 8 a 10 primeiros e essa é a nossa ideia. Queremos seguir aí e tentar os pontos necessários para a permanência o quanto antes. E tentar que seja uma época cómoda. Vamos ter dificuldades, mas estão são 18 bons pontos."