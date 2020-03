Natxo González: «Terreno não permitiu jogar o que treinámos»

O Tondela perdeu na visita ao V. Guimarães por 2-0 e somou assim a terceira derrota consecutiva no campeonato.

A muita chuva que caiu antes e durante o encontro acabou por afetar o relvado do D. Afonso Henriques e esse facto foi apontado pelo treinador do Tondela para ajudar a explicar o desaire.





"Estamos dececionados com a primeira parte. Entrámos bem no jogo, tendo o controlo das situações, mas, pouco a pouco, fomos perdendo esse controlo. O que treinámos a nível tático e de posse de bola durante a semana não se adaptou ao que o terreno de jogo permitiu. Tivemos de recorrer a muito futebol direto e a muitas segundas bolas. Somos muito débeis nesse tipo de jogo. O Vitória foi crescendo, a partir da sua qualidade individual e dos seus golos. Os golos pareceram muito fáceis", explicou Natxo González em conferência de imprensa.

Equipa tentou reação na 2.ª parte



"Ao intervalo, falámos que o resultado estava em aberto. Tentámos dar a volta na segunda parte, mas o nosso esforço não foi suficiente. Tivemos mais posse de bola e aproximação à baliza na segunda parte, mas [o golo] não aconteceu. Não treinamos para jogar de forma direta, nem para ganhar muitas segundas bolas. Temos jogadores com características concretas, que não são essas. Na segunda parte, o estado do relvado melhorou e mostrámos um pouco mais do que somos, com o Vitória a jogar apenas em contra-ataque."