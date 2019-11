Natxo González quer vencer Belenenses SAD para manter o Tondela confortável

O treinador do Tondela, Natxo González, assumiu este sábado que quer manter-se na "zona média alta" da classificação e somar os três pontos frente ao Belenenses SAD no domingo, em jogo da 12.ª jornada.

"Neste ano civil é o último jogo em casa e vamos tratar de conseguir ganhar, como ganhámos ao Sporting, e dar uma alegria aos nossos adeptos com uma vitória. Além da alegria aos adeptos são três pontos que nos podem deixar nessa zona média alta da classificação e isso seria importante nesta altura", reconheceu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15h00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol acrescentou que, apesar da pausa de três semanas em jogos competitivos, "a equipa está preparada" para o desafio frente ao Belenenses SAD, embora considera que "isso retira algum foco competitivo aos jogadores".

"Estamos preparados para a competição, nem que tenhamos de correr rápido e bem para ganhar, e estou seguro que assim será. O objetivo é ganhar, e a jogar em casa a maior pressão é nossa. Temos de manter a consistência defensiva que temos e melhorar um pouco na baliza contrária e gerar mais ocasiões de golo", assumiu.

Sobre o adversário, Natxo González considerou que "é uma equipa parecida" com a do Tondela e que "está a tentar ter protagonismo com bola e está a crescer", até porque também quer subir na tabela classificativa.

Questionado sobre as estatísticas dos jogos entre o Tondela e o Belenenses SAD, que dão mais vitórias ao adversário, Natxo González reconhece que "não são muito favoráveis, o que quer dizer que é mais uma motivação para querer ganhar e romper um pouco essa estatística".

O Tondela, oitavo colocado, com 15 pontos, recebe o Belenenses SAD, 15.º, com 11, a partir das 15:00 de domingo, no Estádio João Cardoso.