Natxo González: «Vitória confirma o nosso crescimento em muitos aspetos»

Natxo González, treinador do Tondela, analisou o triunfo deste domingo no Funchal frente ao Marítimo, mostrando-se satisfeito por aquela que foi a primeira vitória da história dos beirões naquele estádio."Quando a partida estava 2-0, parecia que estava controlado. Ao intervalo, sabíamos que, se não geríssemos bem a posse de bola, o Marítimo iria procurar o jogo direto, no qual é forte e voltaria a nos complicar o jogo. Tivemos um último impulso para chegar à baliza adversária e provocar uma ação que nos deu a vitória. Foi um jogo de muitas oscilações emocionais.""São três pontos à mesma. São importantes. É a primeira vitória da temporada. Isto dá-nos muita confiança para continuarmos o nosso crescimento. Há sempre uma primeira vez para tudo e calhou a mim, com este grupo de jogadores, e ficámos felizes.""Esta é uma equipa em construção, muito jovem, em que ainda estamos a conhecermo-nos. É lógico que, neste desenvolvimento, tens que somar pontos. [O triunfo] Confirma o nosso crescimento em muitos aspetos e em muitos outros em que, obviamente, temos de melhorar. A vencer 2-0, temos de saber gerir a partida de outra maneira."