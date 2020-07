Natxo González: «Vou beber uma cerveja fresca»

Natxo González, técnico do Tondela, era um homem satisfeito no final do triunfo (1-0) diante do Sp. Braga, começando por abordar a titularidade dos jovens Tiago Almeida e Arcanjo. "Um treinador serve para procurar soluções. Precisávamos de muita energia. Fico muito feliz por eles, mas mais pela equipa. Estou orgulhoso. Graças a Deus hoje tiveram a recompensa que mereciam. É um passo importante e agora é pensar no último combate para acabarmos esta guerra de pé", referiu.





O técnico falou depois em valentia. "Esta semana a palavra que tivemos no balneário desde o primeiro dia foi valentia. Um homem valente não quer dizer que não tenha medo, mas é a capacidade que tens de responder a esse medo. Tinha de tomar decisões. Se saísse mal, agora estavam-me aos tiros. Mas saiu bem e agora vou beber uma cerveja fresca, que já são muitas semanas sem poder tomá-la", comentou, desvalorizando a sua expulsão e consequente ausência na última ronda: "Não faço golos, fazia quando era jovem. E poucos."