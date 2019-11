Natxo reconhece que Paços de Ferreira exigirá muito do Tondela

O treinador do Tondela, Natxo González, reconheceu este sábado que o Paços de Ferreira vai exigir muito da equipa no domingo, porque quer sair da zona de despromoção, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS.

"A tática vai depender do rival, sendo que eles necessitam da vitória e dos três pontos, e ainda para mais em casa. É uma equipa muito compacta e a sensação que tenho ao vê-los jogar é que vão sair dessa zona vermelha e temos de estar preparados porque nos vão exigir muito", reconheceu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15:00, no Estádio da Capital do Móvel, o técnico espanhol acrescentou que "bom é o Tondela ser capaz de se adaptar" de um jogo para o outro e, "melhor, dentro da mesma partida poder modificar a tática e a equipa assimilar isso".

O treinador 'auriverde' não desvendou a forma como vai abordar o confronto com o seu antecessor no Tondela, Pepa, cuja equipa subiu esta época à I Liga de futebol e mantém-se na zona de despromoção, a dois pontos do conjunto imediatamente a seguir, o Portimonense.

"Conheço a trajetória de Pepa, conheço o que fez aqui, mas será um jogo igual a todos os outros, onde queremos os três pontos. Ele conhecerá jogadores daqui e eles conhecem-no, mas não é decisivo nem terá influência neste jogo", considerou.

Natxo González também desvaloriza a confiança que a equipa poderá ter depois da primeira vitória em casa, frente ao Sporting (1-0), na última jornada, uma vez que, no seu entender, "a confiança tem de ser bem medida", uma vez que o Tondela vem de dois jogos, Benfica e Sporting, "muito intensos e mediáticos".

"Estamos satisfeitos com o nosso rendimento e queremos mantê-lo. Agora visitamos uma equipa que está numa situação delicada, complicada, que necessita dos três pontos, porque são fundamentais para eles e nós veremos se temos capacidades para continuar com o rigor e a concentração que temos tido nas últimas duas partidas. Temos de demonstrar que tipo de equipa queremos ser no presente e no futuro", assumiu.

No entender de Natxo González, o Tondela tem sido "uma equipa compacta" e lembrou que nos últimos quatro jogos sofreram um golo, "e é assim que tem de seguir, com uma defesa fiável", agora, em casa do adversário, o objetivo é conseguir "mais ocasiões e mais golos, que é o que tem faltado".

O Tondela, sétimo colocado, com 15 pontos e mais um jogo, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com cinco, a partir das 15:00 de domingo.