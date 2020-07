Niasse agarrou a oportunidade na baliza do Tondela

Viveu toda a temporada na sombra de Cláudio Ramos, mas uma lesão do capitão fê-lo agarrar a oportunidade. Babacar Niasse foi titular entre os postes auriverdes nos últimos cinco jogos do campeonato e festejou no final a permanência com a restante equipa. Natxo González afirmou que o senegalês será "um grande guarda-redes no futuro".