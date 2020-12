Nova vida de Pedro Augusto

O médio Pedro Augusto tem vindo a ser opção regular do técnico Pako Ayestarán: já fez nove jogos, superando os escassos oito que cumpriu em toda a época passada no clube.

“Estou feliz, com cada vez mais jogos e minutos realizados. Um jogador tem de jogar para mostrar o seu melhor. Não penso onde posso chegar, mas sim a cada jogo e dando sempre o meu melhor”, disse o brasileiro, de 23 anos, aos meios do Tondela. E o próximo jogo é em casa do campeão nacional, o FC Porto. “Será complicado, mas estamos convictos do que temos feito, da nossa evolução e vamos com o espírito de dar o nosso melhor e lutar pela vitória”, acrescentou Pedro Augusto.

Os beirões estão de luto, devido ao falecimento do sócio nº 1, Álvaro das Neves.