Nulo frente à Oliveirense

O Tondela empatou esta tarde a zero frente à Oliveirense, em jogo disputado no Estádio do Mergulhão, em Cesar, Oliveira de Azeméis.





Moufi, no segundo tempo, viu um golo anulado por fora de jogo, mas a equipa da 2° Liga mostrou argumentos para criar problemas aos beirões ao ter duas ocasiões flagrantes para marcar. Cláudio Ramos, na 1° parte, e Diogo Silva, na 2°, evitaram que os oliveirenses chegassem ao golo.Este foi o 3° desafio da pré-época da equipa de Natxo González depois da vitória sobre o Anadia (2-1) e a derrota com o Aves (2-1). O próximo está marcado para sábado, frente ao Ac. Viseu.