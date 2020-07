Nuno Pereira: «É importante no final bebermos uma cervejinha fresquinha com o treinador»

O treinador adjunto Nuno Pereira disse este sábado que o Tondela "leva confiança e valores" no autocarro para a deslocação ao estádio do Moreirense, onde disputará o jogo da 34ª e última jornada da Liga NOS.

"Vamos levar confiança, que é importante no grupo de trabalho, um conjunto de valores que são importantes para o desafio e esse conjunto de valores, no fim, pode ser importante para, juntamente com o mister, bebermos a cervejinha fresquinha", disse o adjunto de Natxo González, o treinador principal.

No último jogo da época, em que o Tondela precisa de vencer para não depender dos resultados do Portimonense e do Vitória de Setúbal e assegurar a manutenção, Natxo González vai cumprir castigo após o cartão vermelho direto recebido na última jornada, frente ao Sporting de Braga, que o Tondela venceu 1-0.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão por oito dias ao técnico espanhol, que estará no domingo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, mas não no banco de suplentes. O Tondela apresentou recurso, mas até à hora da conferência de imprensa ainda não tinha obtido resposta.

Em videoconferência de antevisão ao jogo da 34.ª jornada, que se disputa às 19:30 de domingo, frente ao Moreirense, Nuno Pereira admitiu que têm uma "estratégia bem definida para estar em comunicação, a partilhar ideias, e a pôr em prática essas ideias que o mister tem para o momento".

"Temos identificado aquilo que pretendemos, durante o jogo e em diferentes momentos, portanto, creio que os jogadores estão preparados, quer mentalmente, quer fisicamente, quer em termos táticos para enfrentar o jogo e as adversidades do jogo, para assim conseguirmos o nosso objetivo, que é o mais importante neste momento", assegurou.

Nuno Pereira afirmou ainda que "o mais importante" é o Tondela, "independentemente se o adversário está mais ou menos motivado pela posição que ocupa", o foco da equipa beirã passa por "conquistar os três pontos".

"Estamos convictos que amanhã [domingo] vamos conseguir levar de vencida o Moreirense, que é uma equipa forte, que apresenta valores individuais e relativos, mas, essencialmente, o foco passa pela nossa estratégia que foi, durante a semana, bem delineada", assumiu.

Nuno Pereira lembrou que, em cinco épocas na Liga NOS, quatro foram decididas na última jornada, e, desta vez, a diferença "é que todas as outras foram definidas em casa, no João Cardoso, e esta vai ser definida fora".

Dos jogadores atualmente lesionados no Tondela, Pité e Cláudio Ramos, nenhum está apto para o jogo com o Moreirense, assim como Filipe Ferreira, que cumpre castigo devido ao cartão vermelho recebido na última jornada.

O Tondela, 15.º classificado, com 33 pontos, vai ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no domingo, pelas 19:30, enfrentar o Moreirense, na oitava posição, com 43 pontos, em encontro da 34.ª e última jornada da Liga NOS.